Incidente sulla Valassina: strada chiusa e traffico in tilt

Incidente in Valassina giovedì mattina. Poco dopo le 11 del 9 giugno lungo le corsie in direzione nord (Lecco) della statale 36 del Lago di Como e dello Spluga due vetture si sono scontrate. Lo schianto è avvenuto in corrispondenza dell'uscita di Lissone - Cascina Aliprandi e in seguito all'impatto uno dei due veicoli si è ribaltato, come riporta MonzaToday.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è partita alle 11.15 e l'Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso. Tra le persone coinvolte nell'incidente figura anche una bimba di due anni insieme a una donna di 38 anni, una 41enne e un uomo di 46. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi ferite e i mezzi di emergenza sono ripartiti alla volta dell'ospedale in codice verde.

Insieme al personale del 118 tra le corsie della Valassina giovedì mattina sono stati impegnati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Gli agenti della polizia stradale si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico con lunghe code e circolazione paralizzata. Il tratto è stato temporaneamente chiuso per permettere l'intervento dei mezzi di emergenza e le operazioni di soccorso. "Il traffico è deviato con uscita obbligatoria a Desio al km 17,900" spiegano da Anas che era presente con alcune squadre sul posto.