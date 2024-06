Incidente in Valassina, auto si ribalta

Incidente sulla Valassina con un'auto ribaltata e un ferito nel tardo pomeriggio di sabato. È successo poco dopo le 18 lungo le corsie in direzione Como, all'altezza dell'imbocco della tangenziale Nord, a Cinisello Balsamo (Milano).

La chiamata di emergenza ha fatto accorrere tra le corsie della statale che dalla Brianza porta fino al confine con la Svizzera i vigili del fuoco, i mezzi del 118 e le forze dell'ordine. Nell'incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo che si è ribaltato con un ventiseienne soccorso. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità con il traffico che è rimasto a lungo bloccato, come precisato da Anas.

"A causa di un incidente stradale, traffico bloccato lungo la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” all’altezza del km 10,500 in direzione del confine con la Svizzera. Nel sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - un veicolo si è ribaltato. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile" hanno fatto sapere nella serata di sabato 29 giugno.