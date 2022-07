Incidente in Valassina: schianto tra due auto, quattro feriti

Tre ambulanze, un'auto medica, forze dell'ordine e vigili del fuoco. Maxi dispiegamento giovedì pomeriggio lungo la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, la Valassina, teatro di un incidente tra due auto.

Intorno alle 15, all'altezza della rampa di ingresso di Seregno, lungo le corsie nord, per cause in corso di accertamento le due macchine si sono scontrate tra loro. Quattro le persone rimaste coinvolte nel sinistro: hanno tra i 35 e 62 anni e sono state soccorse in codice verde dal personale sanitario e trasferite nei vicini ospedali.

Tra le corsie della Valassina sono stati impegnati anche i pompieri con l'autopompa giunta dal distaccamento di Desio e il modulo di supporto del distaccamento di Fiamma Lissone. Inevitabili i disagi per il traffico, con lunghe code e rallentamenti sotto al sole per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso. L'esatta dinamica del sinistro è ora al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto per i rilievi.