Travolse (da ubriaco) e uccise Valentino Colia: respinto il patteggiamento

Aveva investito due ragazzini di 15 anni che viaggiavano in bicicletta a Garbagnate Milanese. Lui, in auto, era ubriaco e senza patente valida. Respinto un altro tentativo di patteggiamento per Bogdan Pasca, accusato di omicidio stradale per aver travolto e ucciso Valentino Colia e ferito gravemente la seconda 15enne coinvolta.

La richiesta di 4 anni e 8 mesi è stata respinta, in questo caso, per ragioni tecnico giuridiche. A deciderlo la gup di Milano, Rossana Mongiardo. Pasca, 33 anni, sarà processato a giugno con rito abbreviato. Già lo scorso 9 febbraio il gup Luca Milani aveva bocciato la prima richiesta di patteggiamento a 4 anni perché ritenuta troppo bassa.

L'incidente

I fatti risalgono al 17 luglio 2023. Erano le 22.30 quando Valentino a bordo della sua bici con un'amica stava attraversando via Kennedy a Garbagnate Milanese. Il 15enne, che avrebbe compiuto 16 anni di lì a qualche mese, è stato travolto dal Ford Transit guidato da Bogdan Pasca. Rumeno, 32 anni all'epoca dei fatti, Pasca era risultato senza patente e con un tasso alcolico superiore del doppio rispetto a quanto consentito alla guida.

I due giovanissimi erano stati centrati in pieno. Per Valentino non c'era stato nulla da fare. Pasca aveva raccontato che qualcosa stava coprendo la sua visuale, un parapetto. Aveva detto di aver provato anche a rianimare Valentino, senza successo. Era in affidamento ai servizi sociali, per cui doveva rientrare entro le 23 a casa. Per questo aveva spiegato agli inquirenti di aver passato la sera a casa della ex moglie e dei figli per una festa e di essersene andato per arrivare in tempo.