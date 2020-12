Valerio Staffelli investito da un'auto in centro a Milano: portato via in ambulanza

L'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli è stato investito da un taxi in centro a Milano. L'accaduto nel pomeriggio di giovedì 10 dicembre in piazza Santa Maria Beltrade, vicino a via Torino.

In base a quanto trapelato il personaggio televisivo sarebbe stato investito da un tassista proprio mentre stava cercando di consegnare un Tapiro d'Oro, il celebre premio satirico di cui è dispensatore e che viene consegnato a persone comuni e personaggi famosi per comportamenti ritenuti criticabili dalla redazione della trasmissione trasmessa su Canale 5. Il destinatario, sembra, in questo caso sarebbe stato il ballerino étoile del Teatro alla Scala, Roberto Bolle che al momento dell'incidente si sarebbe trovato a bordo del taxi.

Per fortuna Staffelli non ha riportato ferite o traumi gravi e dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza, in codice verde, all'ospedale Gaetano Pini. Il tassista si è subito fermato e ha atteso l'arrivo dei soccorsi. Ad intervenire sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Milano, che sta effettuando i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.