Incidente sulla Ss 36, traffico in tilt sulla Valassina

Traffico in tilt per un incidente sulla Strada statale 36 Valassina, in direzione Milano, all'uscita di Lissone - Muggiò, in Brianza, accaduto nella giornata di venerdì 1 marzo.

La chiamata al numero 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) attorno alle 15, ricostruisce MonzaToday. Intervenute anche un'ambulanza e un'automedica seppure non si siano registrati feriti gravi.

A rimanere coinvolte nello schianto sarebbero state tre persone: una donna e due uomini di 55 e 62 anni. Sul posto per ripristinare la sicurezza della strada sono giunti i vigili del fuoco di Monza e gli agenti della polstrada per i rilievi del caso e per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Piuttosto complicato il ripristino della viabilità, con il formarsi di una lunga coda di auto, fino all'altezza di Desio.