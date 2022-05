Incidente sulla provinciale a Vanzago: grave un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 17 maggio sulla strada provinciale 229 al confine tra i comuni di Vanzago e Pogliano (hinterland nord-ovest di Milano).

I contorni della vicenda non sono ancora chiari e i rilievi che determineranno le responsabilità del sinistro sono stati affidati ai carabinieri di Legnano. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 17enne, alla guida di un motorino, sia rovinato sull'asfalto in seguito a un impatto con una Bmw X1 guidata da un uomo di 40 anni. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 112 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso.

Il giovane, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato con la massima urgenza in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono delicate, secondo quanto trapelato avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo. Illeso, invece, il 40enne alla guida dell'automobile.