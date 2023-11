Incidente nel milanese, ciclista travolta da un camion: è grave

Prima l'impatto con il camion, poi la corsa in ospedale. In codice rosso. Una ciclista di 57 anni è rimasta coinvolta in un incidente con un autocarro sulla rotonda della Sp229 tra Pogliano e Vanzago (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di mercoledì 22 novembre.

Tutto è accaduto una manciata di minuti poco dopo le 8.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale di Vanzago, guidati dal comandante Simona Zanotti, ma sembra che all'origine del sinistro ci sia una mancata precedenza. La ciclista, più nel dettaglio, si trovava all'interno della rotatoria quando è stata urtata dal mezzo pesante che stava procedendo in direzione Rho e si stava per immettere nella rotatoria.

L'impatto è stato devastante. La donna ha prima impattato con il parabrezza del furgone e successivamente è finita sull'asfalto. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La donna, stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni sono delicate: ha riportato un importante trauma cranico e diverse ferite al volto.

Il conducente del furgone è risultato negativo all'alcoltest. Il furgone risulta assicurato e in regola con le revisioni.