Uomo grave dopo un incidente: è stato travolto da un'auto

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda di Milano un uomo di 65 anni travolto da un'auto nella giornata di domenica a Verano Brianza (Monza Brianza). Sono state definite di "massima gravità" le condizioni del 65enne investito in via Comasina.

La chiamata al numero unico dell'Agenzia regionale emergenze urgenze intorno alle 14, ricostruisce MonzaToday. Sul posto sono immediatamente arrivate un'automedica e un'ambulanza. L'uomo era riverso a terra, in gravi condizioni. Dopo averne valutato i parametri vitali del 65enne, i sanitari ne hanno disposto il trasporto in codice rosso all'ospedale di Niguarda.

L'incidente ha visto l'intervento anche dei carabinieri del Comando di Seregno e degli uomini della Polstrada di Milano per i rilievi del caso e per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Non è chiaro se l'uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno.