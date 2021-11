Incidente in via 20 Settembre: ferite 3 ragazze

Un grave incidente è avvenuto nella notte e ha coinvolto due auto. Sono rimaste ferite tre donne dai 26 ai 30 anni. La carambola si è verificata in via 20 Settembre, zona Magenta, intorno alle 4.

Le macchine, per cause da accertare, si sono scontrate con violenza. Sul posto sono subito arrivate 3 ambulanze. Le ferite sono state portate al Fatebenefratelli e al Policlinico. Le loro condizioni inizialmente sembravano molto gravi, ma, per fortuna, si sono rivelate meno preoccupanti del previsto.

Gli agenti della polizia di Stato, insieme a quelli della Locale, stanno ora ricostruendo la dinamica del sinistro. Da capire se uno dei guidatori abbia avuto un malore o non sia stata rispettata una precedenza.