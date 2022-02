Recupera moto della figlia dopo l'incidente e si sente male: gravissimo

Un uomo trasportato all'ospedale in condizioni molto delicate dopo aver accusato un malore mentre stava recuperando la moto incidentata della figlia. L'accaduto nella mattinata di mercoledì 9 febbraio in via dei 500, zona Corvetto. Sul posto 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Milano.

Nella via poco prima c'era stato un incidente senza gravi conseguenze. La figlia dell'uomo si era scontrata contro un'auto con il suo Kymco People, venendo soccorsa in codice verde.

Pochi minuti dopo la fine dei rilievi effettuati dagli agenti, il padre della donna si è recato sul posto per recuperare lo scooter, ma si è sentito male all'improvviso. Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori l'hanno trasportato al San Raffaele in codice rosso: le sue condizioni sarebbero gravissime.