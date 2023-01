Prende in pieno semaforo e spartitraffico, 'vola' e si ribalta: l'incidente

L'incrocio tra via Arbe e via Alfredo Comandini, in zona Zara a Milano, è stato teatro di un incidente 'notevole', all'alba di sabato. Un automobilista di 35 anni si è ribaltato con la propria auto dopo aver preso in pieno semaforo e spartitraffico in via Arbe.

Viaggiava, stando a quanto indicato dalla polizia locale, in direzione centro città. La sua auto ha preso il 'volo' e, dopo essersi cappottata, ha strisciato per alcuni metri sull'asfalto fino a schiantarsi con un furgoncino che sostava a bordo strada.

Sul posto, alle 6, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Il 35enne, incredibilmente, è rimasto quasi illeso: è stato trasportato dall'ambulanza in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.

I 'ghisa' hanno fatto i rilievi fino alle prime luci del mattino. I pali del semaforo e del segnale stradale sono stati sradicati dal cemento. Agli operai di Sicurezza e Ambiente è toccato il compito di ripristinare il manto stradale.

Le foto dell'incidente