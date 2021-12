Incidente in centro a Milano: grave 18enne

Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Rozzano dopo un incidente con la moto in centro a Milano, nella tarda serata di venerdì, poco prima delle 21.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul luogo dello scontro, in via Ascanio Sforza, ha inviato ambulanza e automedica. I due equipaggi, usciti in codice giallo sono poi rientrati nel codice di massima gravità. Il ragazzo è l'unico rimasto ferito nell'incidente.

In via Sforza sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per permettere ai soccorritori del 118 di prestare i primi soccorsi al giovane paziente e per fare i rilievi. La dinamica è in fase di ricostruzione.