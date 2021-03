Milano, incidente in scooter in via Baldinucci: grave una 50enne, ferita anche una 14enne

Difficoltà anche per la circolazione dei mezzi Atm che transitano su via Baldinucci

Grave incidente stradale in via Filippo Baldinucci e via Giuseppe Tartini, zona Dergano a Milano, intorno al mezzogiorno di martedì. Un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora da accertare, ad avere la peggio sono state le due donne che viaggiavano sullo scooter, 50 anni e 14.

In particolare la 50enne è finita in ospedale in codice rosso, per fortuna però la donna - che secondo le prime informazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza potrebbe essere la madre della 14enne - era sveglia. La 14enne è stata trasportata in codice giallo. Entrambe le donne ora si trovano al Niguarda.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze e un'automedica, oltre al personale della polizia locale, incaricato di fare i rilievi per capire la dinamica dello scontro. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa di piazzale Beccaria, il conducente della vettura si è subito fermato per chiamare i soccorsi e dare una mano alle due ferite.

Difficoltà anche per la circolazione dei mezzi Atm che transitano su via Baldinucci. In particolare per il bus 82: "un incidente stradale tra auto in via Tartini ci costringe a deviare le vetture della linea, che saltano, in entrambe le direzioni, le fermate che si trovano tra Piazza Dergano e Bausan", ha informato Atm.