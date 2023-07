Drogato e senza patente travolge e uccide un bambino: scarcerato

Dopo la sentenza di condanna, è stato scarcerato Nour Amdouni, il 21enne che aveva causato la morte di un bambino di 11 anni, Mohanad 'Momo' Moubarak, investendolo mentre era alla guida sotto effetto di stupefacenti, con una gamba ingessata e senza mai aver conseguito la patente.

Arrestato il 18 agosto dell'anno scorso, Amdouni, che dopo l'incidente era scappato per poi costituirsi quattro ore dopo, è stato condannato a 8 anni di reclusione (con attenuanti generiche) dal gup Massimo Baraldo, ma sconterà la pena agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in una struttura terapeutica per il contrasto alle tossicodipendenze. Il giudice ha infatti accolto l'istanza dei legali del 21enne, gli avvocati Niccolò Vecchioni e Robert Ranieli, di sostituzione della misura cautelare. Richiesta che ha avuto anche il parere favorevole del pm Rosario Ferracane.

Il gup nel suo provvedimento ha voluto prendere in considerazione "lo stato di tossicodipendenza" del condannato, spiegando che comunque sarà necessario il controllo con il braccialetto elettronico vista la "inaffidabilità" del 21enne.