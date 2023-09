Schianto frontale tra due auto: donna ferita, pirata fugge a piedi

Grave incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì in via Antonini a Milano. Poco dopo le 4, per cause ancora in corso di accertamento, due auto - entrambe Peugeot - si sono schiantate fra loro all'incrocio con via Bazzi, allo Stadera. Dopo l'impatto, molto violento, una delle macchine ha abbattuto un segnale stradale accanto al semaforo e l'altra è rimasta ferma in strada con il "muso" staccato e il parabrezza completamente devastato.

Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118: una donna di 57 anni, che era a bordo della vettura accanto al semaforo, è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico. Nell'incidente ha riportato ferite serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sparito nel nulla, invece, il conducente dell'altra vettura, che sarebbe fuggito a piedi lasciando lì il Suv.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale, ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Gli stessi ghisa sono sulle tracce del guidatore che si è allontanato.

Un altro incidente con omissione di soccorso era avvenuto lunedì sera tra piazza del Rosario e via Solari. Lì, un 34enne in bici era stato travolto da un'auto che aveva poi fatto perdere le proprie tracce, lasciandolo ferito sull'asfalto.