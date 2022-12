Cade dalla bici sotto la pioggia: anziano grave in ospedale

Incidente stradale venerdì mattina in via Bazzi a Milano, periferia sud della città, verso le otto e un quarto. Un uomo di 85 anni è caduto dalla sua bicicletta, dopo avere perso il controllo del mezzo, probabilmente anche a causa della forte pioggia che ha investito la Lombardia rendendo sdrucciolevoli le strade.

L'anziano è caduto rovinosamente e ha avuto bisogno del soccorso medico. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza ed un'automedica. E' stato necessario trasportare l'uomo (in codice rosso) al pronto soccorso del San Paolo per le cure del caso.

In via Bazzi sono arrivati anche i vigili urbani per effettuare i rilievi e dirigere il traffico.