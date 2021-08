Incidente tra via Benedetto Marcello e via Vitruvio: motociclista si frattura le gambe

Paura per un motociclista di 23 anni a Milano. Il giovane è finito in ospedale in codice rosso e con numerose fratture agli arti inferiori dopo un incidente contro un'auto all'incrocio tra via Benedetto Marcello e via Vitruvio, in zona Stazione Centrale.

L'incidente è avvenuto poco prima delle due di giovedì. A darne notizia sono i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto sono intervenuti con ambulanza e automedica, prima in codice giallo poi modificato in rosso, viste le condizioni del motociclista.

È stato trasportato all'ospedale Niguarda. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa del 118, il 23enne avrebbe riportato diverse fratture alle gambe.

La dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti della polizia locale che hanno fatto i rilievi per tutta la notte.