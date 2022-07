Schianto auto-tram a Milano: traffico paralizzato

Schianto auto-tram in via Bramante. L'incidente nella mattinata di giovedì 14 luglio, poco prima delle 9, in via Bramante, zona Paolo Sarpi.

Sul posto un'ambulanza del 118 che ha soccorso una 46enne in codice verde, a causa dei traumi riportati nell'impatto, trasportandola all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il sinistro è avvenuto all'angolo con via Giusti.

Via Bramante è rimasta bloccata in entrambi i senti per consentire l'arrivo dei mezzi di soccorso. Gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia locale.