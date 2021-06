Grave incidente in via Caldera a Milano: scontro tra moto e bici, uomo va in arresto cardiaco

/ Via Caldera

Il cuore del ciclista si è fermato dopo l'incidente. Poi ha ripreso a battere grazie all'intervento del personale sanitario del 118. Ed è stato portato all'ospedale Niguarda in pericolo di vita.

È la conseguenza di un grave incidente avvenuto nella mattinata di giovedì in zona San Siro a Milano, in via Caldera. Attorno alle 9 un motociclista di 56 anni si è scontrato con un ciclista di circa 65 anni.

Quest'ultimo ha avuto la peggio ed è caduto al suolo senza più battito. A ridare speranza al ciclista sono stati i medici e gli infermieri, arrivati con tre ambulanze e un'automedica. Il massaggio cardiaco praticato dai soccorritori ha riportato in vita l'uomo.

Per il motociclista, invece, le conseguenze dello scontro sono state meno gravi. È stato trasportato in codice giallo al Policlinico.

In via Caldera sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per fare i rilievi. La dinamica dello scontro è ancora da comprendere.