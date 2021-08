Incidente a Milano, gravissima ciclista colpita da portiera di un'auto

Ancora un grave incidente che vede coinvolta una persona in bici. Dopo il drammatico sinistro di lunedì pomeriggio, in seguito al quale un 18enne è stato portato via in coma, nella mattinata di martedì 24 agosto una ciclista è stata soccorsa in codice rosso dopo un impatto avvenuto in via Canonica, all'altezza del civico 64, in zona Paolo Sarpi.

Sul posto sono intervenuti polizia locale di Milano e 118, con ambulanza e automedica. In base a quanto ricostruito, la donna, una 58enne italiana, stava viaggiando a bordo della sua bicicletta lungo la via di ChinaTown, in direzione largo Medici, quando la portiera anteriore di una Bmw Serie 3, che si trovava parcheggiata, si è aperta improvvisamente, provocandone la caduta e l'immediata perdita di conoscenza.

A causa del pesante trauma cranico riportato nello schianto al suolo, la ciclista, dopo essere stata stabilizzata dai soccorritori, è stata accompagnata in ambulanza - in codice rosso - all'ospedale Niguarda di Milano. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale: per ricostruirla con precisione gli agenti hanno effettuato sul luogo tutti i rilievi necessari.