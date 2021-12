Incidente in via Canzi a Milano, schianto tra un'auto e una moto: grave un 60enne

Un motociclista di 60 anni è stato trasportato in codice rosso al Niguarda dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto in via dei Canzi a Milano (zona Rubattino) nel pomeriggio di martedì 7 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 14:30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale sembra che lo schianto sia stato innescato dall'automobile: il conducente del veicolo avrebbe svoltato per entrare in un passo carraio senza accorgersi che stava sopraggiungendo la moto.

Il 60enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza al Niguarda. Le sue condizioni sarebbero gravi.