Incidente in via Bazzi a Milano: grave ragazzo di 27 anni

Per motivi ancora da accertare ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato. Avrebbe quindi fatto tutto da solo il ragazzo di 27 anni soccorso all’alba di giovedì in via Carlo Bazzi (incrocio viale Tibaldi e viale Toscana) a Milano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30. In pochi minuti un’automedica e un’ambulanza dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta sul posto in codice giallo, anche se il paziente è stato poi trasportato all’ospedale Niguarda in rosso. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa del 118, il ferito era sveglio ma le sue condizioni erano gravi per via di un importante trauma alla gamba. Non è in pericolo di vita.

Rilievi e gestione del traffico sono toccati alla polizia locale. Gli agenti hanno permesso al personale sanitario prima e ai vigili del fuoco poi di lavorare in sicurezza.