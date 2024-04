Incidente a Milano, schianto tra un'auto e una moto all'incrocio: gravissimo

Prima lo schianto, poi la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. Un motociclista di 63 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale all’incrocio tra le vie Celoria e Giuseppe Ponzio a Milano (zona Città Studi) nella mattinata di giovedì 11 aprile.

Tutto è successo un attimo prima delle 6, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, stando a una prima ricostruzione lo schianto si è verificato nei pressi di un incrocio regolato da un semaforo (non è chiaro se a quell’ora fosse lampeggiante).

Il 63enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e accompagnato con la massima urgenza al Niguarda, dove è stato ricoverato in prognosi riservata