Incidente in via della Chiesa Rossa a Milano: grave un ragazzo

Due ragazzi di 20 anni a terra, uno in gravi condizioni. Poi uno scooter distrutto e un'auto devastata dall'impatto. È il bilancio dell'incidente avvenuto in via Chiesa Rossa a Milano nella mattinata di mercoledì 4 maggio.

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 8 all'altezza del civico 247, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma sembra che l'incidente sia stato innescato da una mancata precedenza. Entrambi i mezzi stavano procedendo in direzione Rozzano e pare che lo scooter stesse sorpassando l'auto e quest'ultima avrebbe svoltato a sinistra per imboccare un passo carraio.

L'impatto è stato devastante: i due ragazzi a bordo dello scooter, due giovani di 22 e 24 anni, sono stati sbalzati sull'asfalto. Sono subito scattati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto 4 ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il 24enne è stato accompagnato con la massima urgenza all'Humanitas di Rozzano: avrebbe riportato una sospetta frattura al bacino. Meno gravi, invece, le condizioni del secondo ragazzo a bordo dello scooter, un 22enne, portato in codice giallo al San Carlo. Illeso, infine, il conducente dell'auto che è stato trasportato in codice verde al San Paolo. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi dei ghisa è stata chiusa al traffico parte della carreggiata.