Pirata della strada travolge un ragazzo e poi scappa

Un ragazzo di 20 anni è stato travolto da un'auto pirata e lasciato sull'asfalto mentre stava attraversando la strada. Il fatto, secondo quanto è trapelato, è avvenuto in serata di martedì in via Chiodi (zona Barona).

Per cause da accertare il pedone è stato colpito da una macchina che non si è fermata, ma ha proseguito la sua corsa. La vittima si è ritrovata a terra con fratture ed escoriazioni. Soccorso dai passanti, è stato chiamato il 118. Il 20enne è stato portato all'ospedale San Carlo: non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, è intervenuta la polizia locale che, con l'ausilio di video di sorveglianza e testimonianze, sta cercando di ricostruire l'accaduto. La vettura era stata particolarmente danneggiata e ha lasciato pezzi di carrozzeria in strada.