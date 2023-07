Si ribalta con la Mercedes, ferito un uomo

Un incidente stradale è avvenuto in via Città di Fiume (zona Repubblica), nelle scorse ore. Un uomo di 85 anni è rimasto coinvolto in una violenta carambola che ha visto la sua auto Mercedes rovesciarsi. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare e la Locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con un'ambulanza pronta a prestare le prime cure all'uomo. Nonostante lo spettacolo impressionante dell'auto ribaltata, fortunatamente le condizioni del guidatore non sembrano essere gravi, e non è in pericolo di vita.

L'anziano è stato quindi trasportato al Policlinico. L'assistenza sanitaria sta monitorando attentamente le sue condizioni, verificando eventuali traumi o lesioni che potrebbero non essere immediatamente evidenti.

Dopo i rilievi, si stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire le cause del sinistro.