Schianto nella notte tra auto: 4 feriti all'ospedale

Due auto si sono scontrate nella notte in una violenta carambola in via Comasina, zona Bruzzano, non lontano dalla stazione metro nei pressi di una rotonda. L'incidente è avvenuto poco dopo l'1. Sono rimasti feriti 2 ragazzi (maschio e femmina, entrambi di 21 anni) e due uomini di 43 e 58 anni.

La centrale operativa di Areu ha immediatamente inviato due ambulanze. Inizialmente le condizioni dei feriti sembravano molto serie, poi, fatte le prime stabilizzazioni, si sono rivelate meno preoccupanti. Nessuna delle persone coinvolte nell'incidente è in pericolo di vita. Gli occupanti delle vetture sono stati portati al Sacco e al Niguarda.

I vigili, dopo aver chiuso l'area per i rilievi, stanno ora ricostruendo la dinamica con le testimonianze e le immagini di sorveglianza. Da capire se si sia trattato di un malore di uno dei guidatori o una imprudenza.