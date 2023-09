Ragazzo di 18 anni falciato a Milano: è grave

Un ragazzo di 18 anni è stato investito da un mezzo in piena notte, in zona Isola, in via Confalonieri. Il fatto è avvenuto intorno alle 4. Il giovane, per cause da accertare, è stato falciato ed è rovinato con violenza sull'asfalto.

Subito si è mossa la macchina dei soccorsi. Areu 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. I sanitari hanno stabilizzato il ferito. Giunti in via Confalonieri anche i vigili per i rilievi del caso.

Nonostante i traumi su ampie parti del corpo, sembra che il 18enne non sia in pericolo di vita. È stato portato al Policlinico e preso in carico. Non sono rimaste coinvolte altre persone.