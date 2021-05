Padre guida auto ubriaco con bimbi piccoli davanti: piccolo di sei anni gravissimo

Un bimbo di 6 anni intubato e portato via in elicottero, in codice rosso, e altre quattro persone ferite, tra cui il fratellino di quattro anni. Questo il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto poco prima delle 18 in via Corelli, zona est di Milano, quando un uomo di 41 anni, ubriaco, si è messo alla guida della sua auto con i figli piccoli seduti entrambi davanti, senza alcun seggiolone, e si è poi schiantato contro un'altra macchina.

Sul posto sono accorsi 4 ambulanze, automedica, elisoccorso e polizia locale. A causa dei gravi traumi riportati nell'impatto il piccolo, dopo essere stato intubato, è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico di Brescia. A rimanere feriti anche lo stesso 41enne e la conducente della seconda auto, una ragazza ventenne che è stata portata in verde alla clinica di Città Studi. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono affidati alle tre pattuglie della locale intervenute sul luogo dello schianto.

Complice anche la notevole quantità di persone che si è riversata in strada dopo la vittoria dell'Inter, sempre nel tardo pomeriggio di domenica altri due gravi incidenti si sono verificati a Truccazzano, hinterland est di Milano, e in via San Giusto, zona San Siro.

Nel primo caso, in particolare, un motociclista, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi schiantato contro alcuni alberi, è stato soccorso in arresto cardiaco e trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Meno serie le condizioni dell'incidente di via San Giusto, dove un 32enne, è stato portato in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo.