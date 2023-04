Incidente in via Corelli a Milano, travolto da un'auto: gravissimo un 19enne

Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto, una Smart, in via Arcangelo Corelli a Milano nella mattinata di giovedì 6 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 8 all'altezza del civico 176, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni del sinistro non sono ancora nitidi e l'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che il ragazzo fosse in sella a una bicicletta e si stesse immettendo sulla strada da un passo carraio quando è stato travolto dall'automobile.

Le condizioni del 19enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.