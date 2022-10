Incidente in via Roberto Cozzi: uomo grave

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito in modo grave dopo un incidente stradale in via Roberto Cozzi, zona Segnanino a Milano. Secondo le prime informazioni nello schianto è rimasta coinvolta solo la vettura sulla quale viaggiava l'uomo. Attorno alle 12 di martedì.

Sul posto dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, la polizia locale e il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (118) con ambulanza e automedica. Le condizioni del ferito sarebbero molto delicate: è stato trasportato alla Clinica Città Studi.

Poco prima un motociclista di 52 anni era rimasto coinvolto in un incidente in viale Sabotino (qui i dettagli).