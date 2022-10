Ha un malore mentre guida l'auto: uomo grave a Milano

Un uomo di 70 anni è in gravi condizioni dopo un aver accusato un malore mentre era alla guida della propria auto, in via Roberto Cozzi, zona Segnanino a Milano. Secondo le prime informazioni, attorno alle 12 di martedì il cuore del 70enne si è fermato e lui si è accasciato sul volante. Per fortuna, conduceva l'auto a bassa velocità e il veicolo si è scontrato contro un ostacolo che si è trovato davanti ma senza ferire nessuno.

Sul posto dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, la polizia locale e il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (118) con ambulanza e automedica. Le condizioni del ferito, dopo la rianimazione sul posto, sarebbero molto delicate: è stato trasportato alla Clinica Città Studi in codice rosso.

Poco prima delle 12, in viale Sabotino, un motociclista di 52 anni era rimasto ferito in modo grave in un altro incidente stradale (qui i dettagli).