Milano, pedone travolto da una moto che fa scuola guida: gravissimo

Un uomo di 80 anni è stato trasportato all'ospedale in condizioni molto gravi dopo essere stato investito da una moto che stava facendo scuola guida. L'incidente in via Eugenio Curiel, zona Barona, nel pomeriggio di martedì 1 dicembre, dopo le 16. Sul posto sono accorse due ambulanze e un'automedica del 118 e la polizia locale di Milano.

A travolgere l'anziano, che si trovava a piedi, è stata una donna di 48 anni che stava guidando una moto durante una lezione di scuola guida ed è stata soccorsa in codice verde.

A causa di un serio trauma alla testa il pedone è stato trasportato in codice rosso - intubato - all'ospedale San Carlo di Milano. Viste le sue condizioni molto gravi, corre pericolo di vita. A riferirlo l'Azienda regionale emergenza urgenza.