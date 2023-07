Uomo travolto da un mezzo, è gravissimo

Un uomo di 67 anni è stato investito da un mezzo in via Dante a Rozzano (Milano), nell'incidente avvenuto intorno alle 12.20 di sabato. Il pedone si trova ora in condizioni critiche, trasportato all'ospedale di Rozzano con codice rosso.

È stato anche allertato l'elisoccorso. Gli operatori del 118, giunti sul posto con un'ambulanza, hanno fornito i primi soccorsi e stabilizzato il ferito. Le cause del sinistro sono ancora da accertare.

I carabinieri della Compagnia di Corsico sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità.