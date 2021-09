Incidente in via De Marchi a Milano: 5 ragazzi feriti, una è grave

Cinque ragazzi poco più che ventenni in ospedale, una di loro in condizioni disperate e due auto distrutte. È il bilancio di un incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 25 settembre in via Emilio De Marchi a Milano (zona Greco).

Tutto è sucesso intorno alle 4:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara e sul caso sono in corso indagini da parte della polizia locale di Milano, intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, l'auto con a bordo i 20enni - per cause in via di accertamento - si sarebbe schiantata contro un veicolo in sosta.

Le condizioni dei ragazzi sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto quattro ambulanze e due automatiche in codice rosso. I giovani (due ragazze di 21 anni e tre ragazzi 22enni) sono stati estratti dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco e accompagnati nei pronto soccorso della città. La più grave, tuttora ricoverata in prognosi riservata, è una 21enne che è stata trasportata in codice rosso al Policlinico.