Ragazzo di 19 anni grave dopo un incidente a Segrate

Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in modo grave dopo un incidente stradale in via Degli Alpini a Segrate (Milano).

Il giovane, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo lo schianto: un ribaltamento avvenuto intorno alle 20 di domenica.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute un'automedica e un'ambulanza del 118; il personale dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano e i carabinieri di San Donato Milanese, che hanno fatto i rilievi e indagano sulle cause che hanno provocato il ribaltamento.