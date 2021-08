Incidente a Milano, donna investita da un furgone

Il sinistro in via del Turchino, periferia sud est della città

Una donna trasportata d'urgenza in ospedale, con traumi al volto e alle braccia. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 11 di mercoledì 25 agosto in via Del Turchino, zona Calvairate.

Sul posto sono accorse due ambulanze del 118 e la polizia locale di Milano. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto la ferita, 65 anni, è stato trasportata in codice giallo all'ospedale Policlinico. Non dovrebbe essere in pericolo di vita e al momento dell'arrivo dei soccorritori, come riferito dall'Azienda regionale emergenza urganza, era cosciente.

A fare luce sulla dinamica del sinistro ci penseranno gli agenti della locale, già al lavoro per effettuare sul posto i rilievi di legge e accertare eventuali responsabilità.