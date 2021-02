Incidente in via Dolci a Milano: bimbo travolto da un suv mentre attraversa sulle strisce

Un bambino di sette anni è stato travolto da un Suv in via Dolci a Milano (zona San Siro) mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Tutto è accaduto intorno alle 8.10 di mercoledì 10 febbraio, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto appreso da MilanoToday il bimbo sarebbe stato travolto proprio mentre attraversava l'intersezione con Piazza Monte Falterona.

Le condizioni del piccolo sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica; stabilizzato dai sanitari del 118 è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Secondo quanto trapelato sarebbe sveglio e cosciente, avrebbe riportato un serio trauma addominale ma fortunatametne non sarebbe in pericolo di vita.