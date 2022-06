Grave schianto sulla via Emilia: auto contro rimorchio, donna incastrata nelle lamiere

Grave incidente stradale nella tarda serata di venerdì 10 giugno sulla via Emilia alle porte di Lodi: coinvolta una famiglia di tre persone tra cui una bambina.

Secondo quanto viene riferito, la vettura su cui viaggiavano il padre di 45 anni, la madre di 48 e la loro figlia di 9 ha tamponato il rimorchio di un mezzo agricolo. L'auto è andata quasi completamente distrutta. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e anche i vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire per liberare la donna, rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto, mentre suo marito e la figlia erano riusciti ad uscire dalla vettura.

La donna è stata poi accompagnata dai sanitari al pronto soccorso di Lodi in codice giallo, mentre l'uomo e la piccola sono stati portati nello stesso ospedale in codice verde, per precauzione.