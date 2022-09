Incidente in monopattino, grave un uomo di 50 anni

Un uomo di 50 anni, secondo le prime informazioni, è rimasto gravemente ferito per un incidente in monopattino la mattina di sabato 17 settembre.

Il fatto è avvenuto dopo le 10 sulla via Emilia, a Melegnano (Milano), alla rotonda che collega alla Cerca-Binasca. Le sue condizioni, all'inizio, sembravano molto gravi, tanto che è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Successivamente i sanitari inviati da Areu 118 l'hanno stabilizzato e, da quanto è emerso, seppur in condizioni serie, non è in pericolo di vita.

L'uomo ha subìto diversi traumi in tutto il corpo. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di San Donato per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Altro incidente in via Inganni

Pochi minuti dopo, in via Inganni (Primaticcio) a Milano, una donna di 54 anni è stata travolta da un'auto. Le sue condizioni sono critiche ed è stata soccorsa in codice rosso. Sono intervenute ambulanza e automedica; la polizia locale sta procedendo ai rilievi.