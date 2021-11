Incidente lungo la via Emilia: traffico in tilt e vari feriti

Traffico in tilt lungo la via Emilia (Ss9) a San Giuliano Milanese per un incidente stradale. Intorno alle 17.30 di giovedì, diverse auto sono rimaste coinvolte in una "carambola" tra Melegnano e la frazione di Zibido.

La notizia è stata confermata dall'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) che ha inviato due ambulanze in codice giallo sulla Statale. Tra le persone ferite, stando alle prime informazioni, non ci sono pazienti gravi. Sono complessivamente cinque i cittadini coinvolti, tra questi anche un bambino di 6 anni.

La gestione del traffico, particolarmente intenso, è affidata agli agenti della polizia locale di San Giuliano Milanese. Rilievi e dinamica sono nelle loro mani.