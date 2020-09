Schianto frontale lungo la via Emilia a San Giuliano Milanese: incidente lascia due feriti

È di due feriti, uno dei quali gravi, il bilancio di un brutto incidente stradale avvenuto all'alba lungo la via Emilia all'altezza del chilometro 317.2, a San Giuliano Milanese (Milano).

Alle 5.40 di giovedì, due veicoli si sono scontrati frontalmente per cause ancora da capire. Immediatamente sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, i feriti, un 45enne e un 54enne, sono stati trasportati negli ospedali San Raffaele di Milano e Humanitas di Rozzano. Il primo in codice rosso per un sospetto trauma addominale, il secondo in giallo.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia San Donato. Ai vigili del fuoco di Milano Messina, arrivati con due mezzi, il compito di liberare uno dei feriti dalle lamiere dell'abitacolo. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.