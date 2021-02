Incidente tra diverse auto lungo la via Emilia a San Giuliano Milanese: traffico bloccato

Il bilancio dell'incidente è di tre persone ferite, per fortuna nessuno di loro in gravi condizioni

Traffico in tilt lungo la via Emilia, a San Giuliano Milanese (Milano), dopo un incidente stradale che ha coinvolto diversi veicoli. Lo schianto, avvenuto intorno alle 11.30 di sabato mattina, ha provocato un rallento generale della circolazioni in entrami i sensi di marcia.

Il bilancio dell'incidente è di tre persone ferite, per fortuna nessuno di loro in gravi condizioni. Una ragazza di 15 anni e due donne di 44 e 46 sono state soccorse del personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza intervenuto con tre ambulanze e un'automedica. Le ferite sono state trasportate in all'ospedale di San Donato e Melegnano, nessuna di loro sarebbe in condizioni preoccupanti.

I rilievi dell'incidente sono stati affidati agli agenti della polizia locale di San Giuliano Milanese. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.