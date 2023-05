Incidente in viale Eritrea, cade e sbatte la testa: grave

È stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso il 72enne che è rovinato al suolo in via Eritrea a Milano (zona Certosa) nel pomeriggio di mercoledì 24 maggio.

Tutto è accaduto poco prima delle 15.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi. Per il momento non è chiaro se l'anziano sia caduto autonomamente mentre attraversava la strada (inciampando sullo spartitraffico) o sia coinvolto qualche mezzo di passaggio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei ghisa.

A lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi è stato un autista della linea 35 di Atm. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso; l'anziano è stato stabilizzato dai soccorritori che successivamente lo hanno accompagnato con la massima urgenza al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono delicate. Sul luogo del sinistro sono al lavoro gli agenti piazza Beccaria.