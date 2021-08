Incidente in via degli Etruschi, bimbo travolto da un camion mentre attraversa sulle strisce

È successo nella mattinata di mercoledì, gli agenti della polizia locale di Milano sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica

/ Via degli Etruschi

Un bambino di tre anni è stato travolto da un camion mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È successo in via degli Etruschi a Milano (zona Calvairate) nella mattinata di mercoledì 11 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 9:40, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, ma secondo quanto appreso da MilanoToday sembra che il piccolo fosse in compagnia della madre.

Il camionista alla guida del mezzo si è subito fermato a prestare soccorso e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Il bimbo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda, le sue condizioni sono serie ma non sembra essere in pericolo di vita.

I ghisa di Piazza Beccaria stanno valutando se sottoporre il guidatore del mezza agli esami tossicologici.