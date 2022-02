Schianto auto-monopattino, gravissimo 17enne

Un 17enne, Y.A., conducente di un monopattino, è rimasto gravemente ferito intorno a mezzogiorno a Milano nello scontro con un'auto. Lo schianto è avvenuto nei pressi di via Fabrizi-Aldini (Quarto Oggiaro).

Secondo quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), il giovane ha riportato un trauma cranico commotivo, e altri traumi al volto, bacino e gamba, con una frattura. Le sue condizioni sono gravi, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato portato al Niguarda.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Si vaglieranno testimonianze ed eventuali filmati a circuito chiuso. Non è ancora chiaro se il giovane abbia perso il controllo del mezzo o sia stata l'auto a investirlo. La strada è stata parzialmente bloccata per permettere i rilevamenti.