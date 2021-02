Milano, paura per un ragazzino di 15 anni: fa incidente con la moto e finisce in codice rosso

Attimi di apprensione per un ragazzino di 15 anni rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica in via Fano, zona Bruzzano a Milano.

Il 15enne è stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale di Niguarda intorno alle 21.30, anche se le sue condizioni non sarebbero in pericolo di vita.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con automedica e ambulanza. Per fortuna il minore, che viaggiava su una moto, era sveglio nonostante un trauma all'arto inferiore.

La polizia locale, arrivata con diverse pattuglie, ha fatto i rilievi per ricostruire l'accaduto. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una moto e un'automobile.