Incidente auto-moto a Milano: un 46enne in gravi condizioni

Prima il rumore dei freni, poi la caduta inevitabile sull'asfalto. Un uomo di 46 anni è stato travolto da un'auto. È successo a Milano intorno alle 19 di martedì 18 giugno. La vittima è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara.

Lo scontro è avvenuto in via Farini. Il 46enne si trovava a bordo del suo scooter quando è stato colpito da una macchina. La situazione è apparsa subito delicata tanto che sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle vetture e dell'area circostante. L'agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano con urgenza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si stanno occupando dei rilievi per comprendere la dinamica dello scontro e per capire se uno dei due mezzi coinvolti non ha rispettato qualche precedenza.