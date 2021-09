Incidente in via Farini a Milano, donna di 43 anni in gravi condizioni

La donna è stata trasferita all'ospedale Niguarda in codice rosso

/ Via Carlo Farini

Una donna di 43 anni è rimasta gravemente ferita dopo un incidente stradale tra un'auto e una moto in via Carlo Farini a Milano.

Lo scontro, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato intorno alle 18.30 di venerdì.

Le condizioni della donna, unica persona a risultare ferita, sono state valutate subito gravi e in via Farini - quartiere Isola - sono subito intervenute ambulanza e automedica in codice rosso. La 47enne è stata trasportata all'ospedale Niguarda.

I rilievi per compredere la dinamica dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale, presente sul posto con alcune pattuglie.